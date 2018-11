ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (02.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Heftiger Absturz - AktienanalyseDie Gewinnwarnungen häufen sich. Vergangene Woche musste sich FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von seinen Jahreszielen verabschieden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Gewinnwarnungen würden sich häufen. Vergangene Woche habe sich FUCHS PETROLUB von seinen Jahreszielen verabschieden müssen. Wegen der aktuellen Probleme der Automobilproduzenten in Deutschland und der rückläufige Automobilnachfrage in China rechne der Schmierstoffhersteller beim operativen Ergebnis (EBIT) nur noch mit dem Vorjahresniveau von 373 Mio. Euro. Bisher hätten die Mannheimer ein Plus von zwei bis vier Prozent angepeilt. Auch in Sachen Umsatz werde FUCHS PETROLUB vorsichtiger: Statt um drei bis sechs Prozent sollten die Erlöse im Gesamtjahr nun nur noch um drei bis fünf Prozent wachsen. Die kalte Dusche sei prompt gefolgt: Auf Monatssicht sei der Kurs um mehr als 16 Prozent in den Keller gerauscht, auf das niedrigste Niveau seit Ende 2016. Und Besserung ist Analysten zufolge zumindest kurzfristig nicht in Sicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2018)XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:42,84 EUR +3,38% (02.11.2018, 11:48)Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:42,78 EUR +3,43% (02.11.2018, 12:02)