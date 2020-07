XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (29.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).FUCHS habe Indikationen für das erste Halbjahr 2020 (Umsatz: -14% y/y; EBIT: -29% y/y) veröffentlicht (impliziert für das zweite Quartal 2020 (gemäß der Analysten-Berechnungen); Umsatz -24% (Q1 2020: -4%) y/y; EBIT: -51% (Q1 2020: -6%) y/y), die im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Zudem gebe FUCHS nun wieder einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (der ursprüngliche sei im April wegen der Covid-19-Pandemie zurückgezogen worden) ab, der zudem recht konkret ausfalle, aber die Auswirkungen einer zweiten Welle der Covid-19-Pandemie nicht berücksichtige. Das Unternehmen stelle für das Gesamtjahr 2020 einen EBIT-Rückgang in der Größenordnung von 25% y/y in Aussicht, der etwas stärker als von dem Analysten bisher erwartet worden sei (-22%y/y), ausfalle.Zudem habe die Gesellschaft bekannt gegeben, dass das Mandat von CEO Fuchs (seit 1999 im Vorstand, seit 2004 CEO) bis Juni 2026 verlängert worden sei. Unter Berücksichtigung des Track-Rekords sowie dem Aspekt Kontinuität an der Unternehmensspitze (in herausfordernden Zeiten) könne der Analyst diese Entscheidung nachvollziehen. Er habe seine Prognosen mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: 1,22 (alt: 1,27) Euro; EPS 2021e: 1,47 (alt: 1,52) Euro). Gemäß der 2020er Guidance habe FUCHS die Talsohle durchschritten (H2 2020 besser als H1 2020). Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (niedrigerer WACC, aktualisierter Bewertungszeitraum vs. Prognoseanpassung) habe der Analyst ein unverändertes Kursziel von 36,00 Euro für die FUCHS-Vorzugsaktie ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (DPS zwölf Monate: 0,97 Euro) ergebe sich ein geringfügig negativer Gesamtertrag (zwölf Monate).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: