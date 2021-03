Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,34 EUR +2,12% (10.03.2021, 12:45)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,26 EUR +1,60% (10.03.2021, 12:39)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 46 auf 45 Euro.Der Mannheimer Konzern habe für das Corona-Jahr 2020 Zahlen vorgelegt, die zeigen würden, dass die negativen Auswirkungen der Corona-Krise weniger dramatisch ausgefallen seien als ursprünglich befürchtet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem eine spürbare Erholung im Schlussquartal, flankiert durch striktes Kostenmanagement, habe das Ergebnisminus auf 3% begrenzt. An der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik, die für 2020 die 19. Anhebung der Ausschüttung in Folge vorsehe, könne so festgehalten werden. Enttäuscht habe an der Börse dagegen der Ausblick, der für das laufende Jahr nur eine Stagnation des Ergebnisses auf dem Vorjahresniveau in Aussicht stelle. Gemessen an dieser verhaltenen Gewinnperspektive erscheine die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie recht hoch bewertet.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie bei leicht von 46 auf 45 Euro gesenktem Kursziel. (Analyse vom 10.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "FUCHS PETROLUB SE": Keine vorhanden.