Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (21.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Vor allem durch höhere Absatzmengen habe FUCHS im abgelaufenen Geschäftsjahr ein hohes organisches Wachstum von 9% erzielt. Leicht positive Portfolioeffekte (+1%) und negative Währungseinflüsse (-1%) hätten sich die Waage gehalten, sodass der Umsatz 2017 um 9% auf 2,47 Mrd. EUR zugelegt habe. In der Region Asien/Pazifik habe sich das organische Wachstum auf nahezu 20% belaufen, aber auch in Europa (+7%) und Nord- und Südamerika (+9%) seien kräftige Zuwächse erzielt worden. Aufgrund einer zeitverzögerten Weitergabe steigender Rohstoffkosten und steigenden Abschreibungen habe das Konzern-EBIT mit 373 Mio. EUR nur leicht über dem Vorjahreswert (+1%) gelegen. Der Gewinn je Vorzugsaktie habe von der US-Steuerreform profitiert und sich um 4% auf 1,94 EUR verbessert. Die Dividende je Vorzugsaktie solle für 2017 um 2% auf 0,91 EUR angehoben werden.Obwohl der operative Cashflow aufgrund eines hohen Working Capital-Bedarfs zurückgegangen sei und die Investitionen angestiegen seien, sei die Nettoliquidität des Unternehmens auf 160 Mio. EUR ausgebaut worden (2016: 146 Mio. EUR).Um die Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen, sollten die Kapazitäten weiter ausgebaut werden (z.B. neues Werk in China, Erweiterungen in USA, Deutschland etc.). Dazu solle das Investitionsbudget 2018 gegenüber dem bereits erhöhten 2017-Niveau (105 Mio. EUR) weiter auf rund 140 Mio. EUR steigen. Im Zeitraum 2019-21 dürften die Investitionen bei mehr als 100 Mio. EUR p.a. liegen.Für 2018 rechne FUCHS insbesondere durch organische Zuwächse mit einer Umsatzsteigerung um 3 bis 6%. Aufgrund einer weiter steigenden Kostenbasis dürfte das EBIT leicht unterproportional zulegen (+2 bis 4%). Der Analyst habe seine Prognosen u.a. aufgrund der ungünstigen Währungsentwicklung etwas gesenkt und prognostiziere für 2018 einen EBIT-Anstieg um 3% auf 383 Mio. EUR.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, stuft die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie unverändert mit dem Votum "halten" ein (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link