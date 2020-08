XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (12.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Geschäftsentwicklung des Q2/2020 sei wie erwartet deutlich stärker als in Q1 von der Covid-19-Pandemie belastet gewesen (deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber profitabel). Das Q2-/Q1-Q2-Zahlenwerk habe der Indikation aus dem Q1-Bericht (Q2-EBIT-Rückgang von ungefähr 50% y/y) sowie den Eckdaten von Ende Juli (Umsatzrückgang Q1-Q2: 14% y/y) entsprochen. Das erstmals vorgelegte EPS habe der Analystenerwartung entsprochen. Der Ende Juli neu eingeführte Ergebnisausblick für 2020 (EBIT-Rückgang in der Größenordnung von 25% y/y) sei im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden. Er impliziere eine geringere Abwärtsdynamik in Q3-Q4 im Vergleich zu Q1-Q2 (-29% y/y), was der Analyst für realistisch erachte. Die im Rahmen der Kommentierung der Eckdaten angepassten Prognosen des Analysten hätten Bestand (u.a. EPS (Vorzüge) 2020e: 1,22 Euro; DPS (Vorzüge) 2020e: 0,97 Euro; EPS (Vorzüge) 2021e: 1,47 Euro; DPS (Vorzüge) 2021e: 0,99 Euro).In Erwartung eines geringfügig positiven (bisher: geringfügig negativen) Gesamtertrags (12 Monate) lautet unser Votum für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie (seit unserer letzten Kommentierung: -2%) nun "halten" (alt: "verkaufen"), so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 36 Euro auf 37 Euro erhöht. (Analyse vom 12.08.2020)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: