"FT" veröffentlicht weiteren Beitrag über Wirecard - thyssenkrupp prüft weiterhin Verkauf seiner Vermögenswerte

Der Europäische Verband der Automobilhersteller (ACEA) habe die monatlichen Autoverkaufsdaten für April veröffentlicht. Die gesamten Verkäufe innerhalb der EU, der Europäischen Freihandelszone und des Vereinigten Königreichs erreichten 292.182 Einheiten. Das sei ein Rückgang von 78% im Jahresvergleich. Alle Länder hätten einen Rückgang verzeichnet, wobei Deutschland mit einem Rückgang von 61% im Jahresvergleich am wenigsten betroffen gewesen sei. Die Verkäufe in Spanien seien auf 4.100 Einheiten gefallen, was einem Rückgang von 97% im Jahresvergleich entspreche. Die europäischen Autoverkäufe seien seit Jahresbeginn um etwa 40% zurückgegangen.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) prüfe weiterhin den Verkauf seiner Vermögenswerte, um die Coronavirus-Pandemie überleben zu können. Das Unternehmen solle über den Verkauf der Stahl- und U-Boot-Einheit nachdenken. Beide Einheiten hätten Verluste gemacht und das Unternehmen plane, sich auf margenstarke Segmente zu konzentrieren. Man solle sich daran erinnern, dass thyssenkrupp seine Aufzugs-Einheit bereits für 18 Milliarden EUR verkauft habe.



Ein "FAZ"-Journalist habe ein internes Memo gesehen, das an die Mitarbeiter von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) geschickt worden sei. In dem Papier heiße es, "strukturell schwächere" Einheiten könnten nicht mehr unterstützt werden und sollten sich neu organisieren. Für den Fall, dass sich defizitäre Einheiten nicht rentabel oder kostensenkend sanieren lassen würden, habe das Unternehmen davor gewarnt, diese Einheiten zu verkaufen oder deren Betrieb einzustellen.



Die "Financial Times" habe einen weiteren Beitrag über Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) veröffentlicht. Die "FT" behaupte, die deutschen Aufsichtsbehörden hätten im vergangenen Jahr eine Untersuchung gegen Wirecard eingeleitet, nachdem eine Whistleblower-Beschwerde eingereicht worden sei. Die Aufsichtsbehörden hätten es abgelehnt, sich dazu zu äußern, ob die Untersuchung eingeleitet worden sei. (19.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien stiegen gestern aufgrund der Impfstoff-Hoffnungen und der Idee der EU zur Ankurbelung der Wirtschaft, so die Experten von XTB.Frankreich und Deutschland hätten sich auf ein Budget von 500 Milliarden EUR geeinigt, das zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft bei der Erholung eingesetzt werden solle. Die Idee müsse jedoch von allen Mitgliedern der EU gebilligt werden, bevor sie in die Tat umgesetzt werde. An anderer Stelle habe Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) gesagt, dass ihr Covid-19-Impfstoff in ersten Tests vielversprechende Ergebnisse gezeigt habe. Der Aufwärtstrend sei über Nacht fortgesetzt worden, aber die Rallye habe nach der europäischen Eröffnung nachgelassen.