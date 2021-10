Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

41,98 EUR 1,96% (05.10.2021, 14:14)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

42,38 EUR -0,84% (05.10.2021, 12:39)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (05.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Witterungsbedingte Verzögerungen in der Umsatzlegung hätten zu Jahresbeginn die Kennzahlen geprägt, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH. In Q2/21 sei der Umsatz zu Q1/21 bereits wieder um 52% gestiegen. Der Q2/21-Ordereingang dagegen sei - wegen Verschiebung von Projektvergaben in Q3/21 hinein, auffällig gewesen, fassen die Aktienexperten die Kennzahlen des H1/21 zusammen. Das Management erwarte einen Dynamikzuwachs, also eine Umsatzlegung in H2/21>H1/21; bzw. adj. H2-EBIT-Marge von ca. 16% (zum H1/21 kontant).Der H1/21-Ordereingang sei um 19% bzw. um Euro 25 Mio. auf Euro 104 Mio. aufgrund der angesprochenen temporären Großprojekt-Verzögerungen gesunken, analysieren die Aktienexperten. Die H1/21-Book-to-Bill-R. (78,4%; Q1/21: 123,7%) sei deshalb aktuell nicht aussagekräftig; vielmehr erwarte man im H2/21 bei diesem KPI ebenfalls Wachstum.Mit dem Großauftrag einer Verdichterstation in Legden habe dahingehend bereits im September "geliefert" werden können.Nach Meinung der Aktienexperten sei das Chancen-/Risiko-Verhältnis der MBB SE Tochtergesellschaft momentan ausgeglichen, es gelte auf Wachstumsschritte zu achten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen also ein Halten der FRIEDRICH VORWERK-Aktie. (Analyse vom 05.10.2021)