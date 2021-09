"FIFO-Wirtschaft" hat den Wachstumsgipfel überschritten: Optimismus löst Euphorie ab

München (www.aktiencheck.de) - Die vielerorts geradezu euphorische Stimmung der Unternehmen im Euroraum dürfte nach dem Auslaufen der Lockdown-Maßnahmen bei den in der zweiten Wochenhälfte anstehenden Einkaufsmanagerindices und dem ifo-Geschäftsklima der verbreitete Enthusiasmus wieder etwas abgeflaut sein: Mit dem Nachlassen der Nachholeffekte sollte ein gesunder Optimismus einkehren, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank.Dazu würden die Trends der Makro-Überraschungsindices passen, die anzeigen würden, ob die tatsächlichen Konjunkturdaten mehrheitlich die durchschnittlichen Prognosen von Ökonomen übertreffen (positiver Index) oder verfehlen (negativer Index) würden. Seit rund vier Wochen sei etwa Citis globaler "Economic Surprise Index" zum ersten Mal seit Juni letzten Jahres, als die Pandemieweitreichende Lockdown-Maßnahmen verursacht habe, wieder negativ. Auf regionaler Ebene würden diese Indices zeigen, dass die wichtigsten makroökonomischen Daten zuletzt gerade dort schlechter als erwartet ausgefallen seien, wo zuerst geöffnet worden sei - wie in den USA und Großbritannien - während die Daten in der Eurozone, wo erst später wieder geöffnet worden sei, bisher näher an den Konsenserwartungen gelegen hätten.Dieses FIFO-Muster dürfte darin münden, dass nun nach und nach auch die Makro-daten der Eurozone inklusive jenen für Deutschland erst einmal wieder öfter die Konsenserwartungen verfehlen würden, was sowohl bei den morgen anstehenden Einkaufsmanagerindices, also auch am Freitag beim ifo-Geschäftsklimaindex der Fall sein könnte. Dies ändere aber aus Sicht von Greil nichts am grundsätzlich anhaltenden Expansionspfad der Weltwirtschaft - nur dass dieser mit einem etwas verringerten Tempo als in den vergangenen Monaten nach Ende der Lockdowns voranschreiten dürfte. Damit habe die globale Konjunktur zwar ihren Wachstumsgipfel überschritten, sie bleibe aber im Expansionszyklus. (22.09.2021/ac/a/m)