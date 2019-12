Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

13,606 EUR -0,03% (18.12.2019, 10:29)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

13,604 EUR +0,04% (18.12.2019, 11:17)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

15,33 USD +1,52% (17.12.2019, 22:02)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (18.12.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und senkt das Kursziel von 11,50 auf 11 Euro.Der zweite Fusionsversuch sitze, nachdem FIAT Chrysler bereits Ende Mai dieses Jahres mit dem Vorschlag einer Fusion an den französischen Renault-Konzern herangetreten sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dieser Fusionsvorschlag sei aber bereits Anfang Juni von den Italienern zurückgezogen worden. Die jetzige Fusion komme nicht überraschend. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern stünden in der aktuellen Automobilwelt relativ allein auf weiter Flur und würden insbesondere bei Zukunftstechnologien wie der Elektromobilität und dem Autonomen Fahren weit hinter der Konkurrenz herhinken. Mangels Größe im Vergleich zu anderen Autokonzernen seien beide Unternehmen bereits jetzt zu verstärkten Kooperationen gezwungen, um die Kosten zu senken. Auch wenn FIAT Chrysler kurz mit Renault geflirtet habe, erachte Schwope doch den PSA-Konzern aufgrund der gemeinsamen Produkthistorie als den "natürlicheren" Fusionspartner für FIAT Chrysler. Grundsätzlich mache eine Fusion von FIAT Chrysler und PSA absolut Sinn. Zusammen kämen Fiat Chrysler und PSA auf einen Absatz von rund 8,7 Mio. Autos pro Jahr und lägen damit trotzdem noch hinter den größten Automobilherstellern der Welt wie Volkswagen, Toyota und Renault/Nissan, die jeweils mehr als 10 Mio. Fahrzeuge pro Jahr verkaufen würden. Ob tatsächlich Synergien von 3,7 Mrd. Euro pro Jahr gehoben werden könnten, dürfe bezweifelt werden, ebenso, dass die Fusion ohne Werksschließungen auskomme. Die Fusion zwischen FCA und PSA könne der Auftakt zu weiteren Fusionsrunden in der Automobilindustrie sein.Hierfür in Frage kämen sicherlich Volkswagen und Ford, General Motors und Honda sowie das japanische Konglomerat aus Toyota, Subaru, Suzuki und Mazda, aber auch nicht zuletzt aufgrund ihrer relativ geringen Größe sowie ähnlicher Produktpaletten BMW und Daimler.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, empfiehlt, die "Fusionseuphorie" zum Ausstieg aus der FIAT Chrysler-Aktie zu nutzen und diese zu verkaufen. Das Kursziel wird von 11,50 auf 11 Euro reduziert. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: