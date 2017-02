Berlin (www.aktiencheck.de) - Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki hat die Zahl der Überstunden bei der Polizei kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



"Die Zahl der Überstunden, die die Polizeibeamten im vergangenen Jahr aufgebaut haben, ist erschreckend. Hieran zeigt sich nur allzu deutlich, dass der Personalabbau der vergangenen Jahre in Bund und in den Ländern mittlerweile nicht mehr von den Beamtinnen und Beamten aufgefangen werden kann. Wenn die Anhäufung von Überstunden zum Regelfall wird, provozieren wir langfristig nicht nur Sicherheitslücken, sondern machen den Polizeidienst so unattraktiv, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.



Angesichts dieser Zahlen kann niemand ernsthaft behaupten, schärfere Gesetze würden unsere Probleme bei der Inneren Sicherheit lösen. Wir brauchen sowohl im Bund als auch in den Ländern mehr und vor allem gut ausgebildetes und ausgestattetes Personal." (Pressemitteilung vom 31.01.2017) (01.02.2017/ac/a/m)





