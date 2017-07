Berlin (www.aktiencheck.de) - FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat den Jahresbericht des Nationalen Normenkontrollrates kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



"Dass Deutschland mit der Digitalisierung des Staates nicht vorankommt, kann uns als führende Volkswirtschaft Europas nicht zufriedenstellen. EU-weit liegt Deutschland hier nur auf dem 20. Platz. Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung und konsequente Digitalisierung müssen vorangetrieben werden. Ein klares Versäumnis sieht der Nationale Normenkontrollrat vor allem beim Thema E-Government.



Nachhaltiger Bürokratieabbau und eine digitale Verwaltung bringen unsere Wirtschaft voran. Unternehmen, gerade aus dem KMU-Bereich, müssen sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: Weltklasse-Produkte und Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu gehört auch die lückenlose Versorgung mit schnellem Internet durch flächendeckenden Glasfaserausbau. Wir müssen deutlich mehr in die Digitalisierung investieren und brauchen mehr politischer Entschlossenheit, wie es der Bericht fordert." (Pressemitteilung vom 12.07.2017) (14.07.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.