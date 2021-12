Börsenplätze FCR Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FCR Immobilien-Aktie:

15,50 EUR 0,00% (06.12.2021, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs FCR Immobilien-Aktie:

15,20 EUR -1,30% (02.12.2021)



ISIN FCR Immobilien-Aktie:

DE000A1YC913



WKN FCR Immobilien-Aktie:

A1YC91



Ticker-Symbol FCR Immobilien-Aktie:

FC9



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte.



Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 100 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 28 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. (06.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Thomas Wissler, Analyst von SRH AlsterResearch, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9).Mit dem Erwerb eines Einkaufzentrums in Eisenach habe FCR die Expansion des Bestandsportfolios weiter vorangetrieben. Mit einer vermietbaren Fläche von ca. 26.000 qm stelle diese Akquisition die zweitgrößte Transaktion in der Firmengeschichte des Unternehmens dar. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die Analysten von AlsterReseach würden jedoch davon ausgehen, dass der Kaufpreis bei ca. EUR 1,100 bis 1,200 pro qm gelegen haben sollte, was die Gesamtinvestition auf ca. EUR 30 Mio. taxiere.Das neu erworbene Objekt zeichne sich durch einen attraktiven Mietermix aus. So gehöre zu den langjährigen Ankermietern der Fachhändler Marktkauf (zur Edeka-Gruppe gehörend) oder der B1 Discount Baumarkt - eine Marke der Baumarktkette "toom". Das Objekt sei voll vermietet und die Jahresnettokaltmiete belaufe sich nach Angaben des Unternehmens auf rund EUR 4 Mio. AlsterResearch gehe von einer typischen Finanzierungsstruktur aus, d.h. einem LTV von 75 bis 80% (eAR), wodurch ein jährlicher FFO-Beitrag von rund EUR 2,4 Mio. zu erzielen sei. Die kalkulierte Anfangsrendite liege damit im Bereich von ca. 11 bis 11,5% p.a. und damit am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten langfristigen Bandbreite von 8 bis 12%.Mit dieser Transaktion übersteige der Marktwert des Immobilienportfolios von FCR die Marke von EUR 400 Mio. und die annualisierte Jahresnettokaltmiete betrage nunmehr EUR 28 Mio. Daraus ergebe sich ein FFO-Beitrag von fast EUR 12 Mio. p.a. oder ca. 75% des von dem Analysten für 2022 prognostizierten FFOs (eAR: EUR 15,8 Mio.). AlsterResearch sehe FCR daher in einer günstigen Situation auch im nächsten Jahr weiteres FFO-Wachstum zu generieren. Innerhalb von drei Jahren hätte sich der FFO somit mehr als verdreifacht, was einmal mehr die Qualität des Bestandsportfolio widerspiegele.Trotz der guten Kursentwicklung der letzten Wochen stuft der Analyst Thomas Wissler die FCR Immobilien-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein und erhöht das Kursziel von EUR 16,20 auf EUR 17,50, vor allem aufgrund der verbesserten Visibilität. Darüber hinaus handle FCR immer noch mit einem Abschlag von rund 15% zu vergleichbaren Unternehmen, was das erhöhte Kursziel unterstütze. (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link