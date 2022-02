Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

67,98 EUR +0,61% (01.02.2022, 15:20)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

75,96 USD +0,90% (01.02.2022, 01:00)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (01.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ölpreis (WTI) habe nach wie vor die 90 Dollar im Visier. Das lasse die Gewinne bei den großen Ölkonzernen sprudeln. Jüngstes Beispiel: Exxon Mobil, vor etwas neun Jahren noch der teuerste Konzern der Welt, könne heute mit starken Zahlen glänzen.Nach herben Verlusten zu Beginn der Corona-Pandemie verdiene der größte US-Ölkonzern Exxon Mobil wieder glänzend. 2021 habe das Unternehmen laut eigener Mitteilung einen Nettogewinn von 23 Milliarden US-Dollar gemacht und damit das beste Jahresergebnis seit 2014 erzielt. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr um fast 60 Prozent auf 285,6 Milliarden Dollar zugelegt.Nachdem die Corona-Krise den globalen Energiebedarf zunächst stark gedämpft habe, habe Exxon nun kräftig vom Anstieg der Ölpreise profitiert. Im Schlussquartal habe die Bilanz einen Überschuss von 8,9 Milliarden Dollar aufgewiesen. Vor einem Jahr hätten hohe Abschreibungen Exxon ein Minus von mehr als 20 Milliarden Dollar im Quartal und den höchsten Jahresverlust seit über vier Jahrzehnten eingebrockt.Der Ölriese habe seine Ausgaben in der Pandemie stark gedrosselt, doch mit den jüngsten Milliardengewinnen im Rücken sollten die Investitionen wieder kräftig steigen. Exxon habe bereits ein bis zu zehn Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das im laufenden Quartal beginnen solle. Der Geschäftsbericht habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Aktie habe vorbörslich zugelegt.Investierte Anleger bleiben an Bord und lassen ihre Gewinne laufen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Exxon Mobil-Aktie. Wenn der Ölpreis mitspiele, seien auch Kurse jenseits der 100-Dollar-Marke wieder im Bereich des Möglichen. (Analyse vom 01.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.