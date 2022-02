Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

70,88 EUR -1,27% (02.02.2022, 12:32)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

80,83 USD +6,41% (01.02.2022)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch leicht gestiegen. Am Markt richte sich die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung des Ölverbunds OPEC+. Um die Mittagszeit habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,32 US-Dollar gekostet. Das seien 16 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei zuletzt um 29 Cent auf 88,49 Dollar gestiegen.Zur Wochenmitte stehe am Rohölmarkt eine Sitzung des Förderverbunds OPEC+ im Mittelpunkt. Es werde erwartet, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Länder ihre Förderung erneut ausweiten würden. Allerdings habe der Verbund zuletzt Probleme gehabt, seine eigenen Ziele zu erfüllen. Die knappe Produktion gelte als ein Grund für die hohen Ölpreise, die sich derzeit in der Nähe ihres Höchststandes seit Herbst 2014 bewegen würden.Weitere Gründe für steigende Erdölpreise seien die solide Nachfrage nach Öl und Kraftstoffen sowie die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine. Solche geopolitischen Spannungen zwischen rohstoffreichen Länder würden am Ölmarkt häufig zu einem Risikoaufschlag führen, den Fachleute derzeit auf etwa zehn Dollar veranschlagen würden.Der US-Ölriese ExxonMobil habe zuletzt enorm von den steigenden Ölpreisen profitieren können. Der Konzern erziele 2021 den höchsten Jahresgewinn seit dem Jahr 2014. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für ExxonMobil anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 83 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Ölkonzern habe alles in allem solide angeschnitten, habe Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Ziele für das laufende Jahr in puncto Investitionen und Produktion erschienen vernünftig. Der Experte habe seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie des Ölkonzerns bis 2023 erhöht.Investierte Anleger bleiben an Bord und lassen ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wenn der Ölpreis mitspiele, seien auch Kurse jenseits der 100-Dollar-Marke wieder im Bereich des Möglichen. (Analyse vom 02.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link