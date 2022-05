Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (09.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien zum Start der neuen Woche deutlich unter Druck geraten. Ein Embargo der Europäischen Union gegen russische Erdöl-Importe sei unwahrscheinlicher geworden. Am späten Nachmittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,48 US-Dollar gekostet. Das seien 4,91 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 5,26 Dollar auf 104,60 Dollar gesunken.Ungarn wolle gegen das geplante Embargo der EU gegen russische Erdöl-Importe sein Veto einlegen. "Ungarn wird (im EU-Rat) nicht für dieses Paket stimmen, denn die ungarischen Menschen dürfen nicht den Preis für den Krieg (in der Ukraine) bezahlen", habe Außenminister Peter Szijjarto am Montag im Budapester Parlament gesagt. Damit das Sanktionspaket umgesetzt werden könne, müssten alle Länder zustimmen.Die Ölmärkte hätten zuvor kaum auf die Nachricht reagiert, dass sich die G7-Länder auf ein schrittweises Importverbot von russischem Rohöl geeinigt habe hätten. "Diesen Schritt hatten die meisten G7-Länder ohnehin schon vollzogen", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, erklärt.Fritsch habe unterdessen auf die Entscheidung Saudi-Arabiens verwiesen. Das wichtige Ölförderland habe seine offiziellen Verkaufspreise für Asien am Wochenende gesenkt. Belastung komme am Ölmarkt vor allem aus China, da die Volksrepublik nach wie vor besonders strikt gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorgehe. Wochenlange Ausgangssperren in Millionen-Metropolen würden für eine erhebliche Belastung der Binnenkonjunktur sorgen. China sei die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der größten Ölnachfrager. Shell notiere auf der Handelsplattform Tradegate am Abend 4,8 Prozent im Minus, BP 5,3 Prozent und Exxon Mobil sogar 6,3 Prozent. Trotz des heutigen Rückgangs befänden sich die Ölpreise aber nach wie vor auf hohem Niveau.Das Umfeld bleibt weiter gut für die Werte, Anleger bleiben an Bord, ziehen die Stoppkurse aber etwas nach, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Exxon Mobil-Aktie. (Analyse vom 09.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: