Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

78,25 EUR -2,03% (11.04.2022, 14:15)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

86,84 USD +2,10% (08.04.2022, 22:02)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (11.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise seien zu Beginn der Woche deutlich zurückgegangen. Am Markt sei von Nachfragesorgen die Rede gewesen. Am Montagmittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,43 US-Dollar gekostet. Das seien 2,35 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,45 Dollar auf 95,81 Dollar gefallen.Belastet würden die Erdölpreise derzeit vor allem durch die konjunkturelle Lage in China. Dort würden seit einiger Zeit scharfe Corona-Beschränkungen für wirtschaftliche Bremsspuren sorgen. Hintergrund sei die rigorose Null-Covid-Strategie der politischen Führung. Da die Infektionszahlen gestiegen seien, hätten die Lockdowns gedroht noch länger anzudauern, habe Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank erklärt. Zuletzt hätten vor allem Ausgangsbeschränkungen in der Finanzmetropole Shanghai für Aufsehen gesorgt.Das Niveau der Rohölpreise sei ungeachtet dessen weiter hoch. Zwar hätten die Preise ihre teils starken Aufschläge seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine wieder abgegeben. Das Niveau sei aber immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Schon im Vorfeld des russischen Angriffs hätten die Ölpreise zugelegt. Russland sei einer der weltgrößten Erdölförderer.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link