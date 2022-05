Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Montag etwas zugelegt. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,00 US-Dollar gekostet. Das seien 57 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 68 Cent auf 115,75 Dollar gestiegen. Beide Sorten würden auf dem Niveau von Anfang März notieren.Auftrieb hätten die Rohölpreise unter anderem durch Nachrichten aus China erhalten, die auf eine steigende Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hingedeutet hätten. So sei in der Wirtschaftsmetropole Shanghai allen Betrieben erlaubt worden, die Produktion ab Juni wieder aufzunehmen. Zudem habe es von offizieller Seite geheißen, dass der Ausbruch des Coronavirus in Peking unter Kontrolle sei."Allerdings besteht das Risiko neuerlicher Lockdowns fort, solange China an seiner strikten Null-Covid-Politik festhält und schon bei kleineren Ausbrüchen ganze Millionenstädte abriegelt", habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch kommentiert. Für eine vollständige Entwarnung sei es daher zu früh.Darüber hinaus habe die EU-Kommission Kreisen zufolge im Streit über die Pläne für ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland einen Kompromissvorschlag präsentiert. Der Entwurf sehe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, zunächst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Über die Druschba-Pipeline transportiertes Öl würde bis auf Weiteres von dem Embargo ausgenommen werden.Die Aktien der großen Ölkonzerne würden sich weiter stark präsentieren. Exxon Mobil klettere derzeit von Hoch zu Hoch. Bei 97,93 Dollar liege das neue Mehrjahreshoch. Die nächste große Hürde, die es zu überwinden gelte, sei das Allzeithoch bei 104,76 Dollar. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link