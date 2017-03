XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

78,14 EUR +1,10% (31.03.2017, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

78,18 EUR -0,21% (31.03.2017, 09:49)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

81,03 USD -1,81% (08.03.2017, 22:00)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (31.03.2017/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die Aktie des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) zu kaufen.Auf die im Herbst 2014 eingebrochenen Rohölnotierungen hätten die multinationalen Konzerne mit Budgeteinschnitten reagiert. Investitionen seien nur restriktiv freigegeben worden, Explorationsaktivitäten gekappt. Bei der Verringerung der laufenden Betriebsausgaben komme den Produzenten die "Kostendeflation" entgegen, gerade Fremdleistungen seien wesentlich günstiger. Konzernführungen würden in der Kommunikation mit Investoren darlegen, wie sie eine zumindest gleich bleibende Dividende mit längerfristig gedrückten Rohölpreisen zu vereinbaren gedenken würden. Nahezu sämtlichen Akteuren würden Desinvestitionsprogramme mit "Asset Sales" der Sicherstellung der Credit Ratings dienen.Von Q2/2014 bis Q2/2016 habe die weltweite Ölförderung die Nachfrage übertroffen. Zur Jahresmitte 2016 habe sich die Überschussproduktion global betrachtet dann komplett abgebaut. Der für die Notierungsverläufe des Ölmarktes relevante Blick auf die nicht-strategischen/kommerziellen U.S.-Ölreserven deute auf eine Entspannung an. Ihren Höchststand habe die saisonal beeinflusste Größe Ende April 2016 erreicht. Die Steigerungsraten hätten im Herbst 2016 erstmals seit Januar 2015 in den einstelligen Prozentbereich zurückgefunden (Ende Dezember 2016 vs. Vj.: +6,2%). Dass sich OPEC und Russland Ende 2015 erstmals seit fünfzehn Jahren auf Produktionskürzungen (1,7 Mio. Barrel je Tag) geeinigt hätten, habe sich erst mit mehrmonatiger Verzögerung auf die Marktversorgung ausgewirkt.Die Kostenkurven der multinationalen Öl- und Gaskonzerne seien seit Anfang 2015 deutlich nach unten verschoben worden. Diese Reaktionen würden plausibilisieren, dass die von den Aktionären geforderte Ausschüttung von den meisten Unternehmen des Sektors - bezogen auf die lange Sicht - aus operativ erzielten Zahlungsmittelüberschüssen befriedigt werden könne. Drebing stufe den Sektor als "positiv" ein.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: