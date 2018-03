Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

59,70 EUR -0,91% (14.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

59,67 EUR -0,80% (14.03.2018, 21:14)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

USD 73,60 -1,25% (14.03.2018, 21:00)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (14.03.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Im Rahmen seiner Strategiepräsentation habe Exxon anspruchsvolle Wachstumsziele vorgelegt. So wolle der US-amerikanische Öl- und Gaskonzern bis zum Jahr 2025 seinen Nettogewinn sowie seinen operativen Cash Flow auf Basis des gegenwärtigen Ölpreisniveaus verdoppeln.Im Fördergeschäft plane der Konzern, seine Produktion von 4 Mio. Barrel Öläquivalente (boe) auf 5 Mio. boe zu steigern. Die Grundlage dafür würden die jüngsten Explorationserfolge und Akquisitionen bilden, die dazu beigetragen hätten, dass die Ressourcen alleine im vergangenen Jahr um 10 Mrd. boe hätten erweitert werden können. Als zentrale Wachstumsfelder sehe der Konzern die Schieferölproduktion im Permischen Becken in den USA sowie die Tiefseeförderung vor der Küste Guyanas und Brasiliens.Darüber hinaus trage Exxon den guten Wachstumsperspektiven im LNG-Geschäft mit seinen Förderaktivitäten in Papua-Neuguinea und Mosambik Rechnung. Im Verarbeitungsgeschäft sehe Exxon Investitionen in seine Raffinerien vor, die dazu dienen sollten, den Anteil höherwertiger Produkte wie Kraftstoffe mit niedrigem Schwefelgehalt und Basisprodukte für die chemische Industrie und für Schmierstoffe zu vergrößern. Neben den Emerging Markets sehe das Unternehmen in diesem Geschäftssegment insbesondere Mexiko und Indonesien als attraktive Zukunftsmärkte an. Schließlich sollten in der Petrochemie die Kapazitäten in Nordamerika und Asien ausgebaut werden.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Exxon Mobil-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 86 USD bestätigt. (Analyse vom 14.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: