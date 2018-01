Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die extreme Kältewelle in den USA hat auch die Agrarmärkte im Griff, so die Analysten der Commerzbank.



Der Preis für Weizen an der CBOT sei gestern auf ein Monatshoch von 437 US-Cents je Scheffel gestiegen. Auch wenn es vor dem Hintergrund der Bilder von eingeschneiten Orten kaum vorstellbar sei, solle es im Mittleren Westen der USA auch Gegenden geben, wo nur wenig Schnee liege. Betroffen hiervon seien insbesondere der wichtigste Winterweizenanbaustaat Kansas, dazu auch Teile von Oklahoma und Colorado. In diesen Gegenden könnten die niedrigen Temperaturen zu Frostschäden bei den in der Winterruhe befindlichen Pflanzen und entsprechenden Ertragseinbußen führen. Der Agrarwetterdienst MDA sehe rund ein Viertel der Anbaufläche in den Central Plains von Frostschäden betroffen. Laut US-Landwirtschaftsministerium würden sich 37% der Winterweizenpflanzen in Kansas in gutem bzw. sehr gutem Zustand befinden. Ende November seien es noch 51% gewesen.



Für eine abschließende Betrachtung sei es freilich noch zu früh. Erinnert sei an die Dürre in den US-Sommerweizengebieten im Frühsommer letzten Jahres. Auch damals sei von erheblichen Ertragseinbußen ausgegangen worden, die sich später allerdings nicht materialisiert hätten. Entsprechend habe sich der Preisanstieg als kurzlebig erwiesen. Verglichen mit dem Preissprung vor sieben Monaten sei der aktuelle Preisanstieg auch nur verhalten. Damals habe sich Weizen an der CBOT binnen drei Wochen um knapp 30% verteuert. (04.01.2018/ac/a/m)