Eine andere Möglichkeit der Finanzierung wäre nach Ansicht vieler Experten eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, die jeder beim Kauf von Produkten aller Art zahle, von heute 19 auf dann fast 26 Prozent. Ein solches Vorhaben allerdings würde anderswo soziale Ungerechtigkeiten schaffen, insbesondere bei Niedrigverdienern, Alleinerziehenden und anderen einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen, denen eine Erhöhung der Verbrauchssteuer finanziell besonders weh täte.



"Die von Olaf Scholz verlangte Garantie ist eine unverantwortliche Vorfestlegung in Zeiten des demografischen Wandels, negiert mögliche Perspektiv-Vorschläge der von der Bundesregierung selbst eingesetzten Rentenkommission und ist nur durch kräftige Steuererhöhungen zu finanzieren", schimpfe Dieter Weirich, Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Ihm zufolge sei die SPD der irrigen Auffassung, durch einen "hochsommerlich gedeckten Gabentisch ihre demoskopische Talfahrt stoppen" zu können. Sie löse damit ohne Rücksicht auf die finanzielle Tragfähigkeit des Landes einen "sozialpolitischen Überbietungswettbewerb" aus. Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel sei ebenfalls erbost: "Es ist nicht hilfreich und verunsichert die Bürger, jetzt unnötig die Pferde scheu zu machen, da kein Anlass für hektische Aktionen besteht."



Missverständnis "Rentenniveau"



Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut für Sozialpolitik in München brandmarke die von Scholz angestoßene Diskussion generell als "Panikmache". Das Rentenniveau könnte ohne weitere Maßnahmen bis 2040 von heute 48 auf etwa 40 Prozent fallen, was aber nicht bedeute, dass die ausgezahlten Renten schrumpfen.



"Fällt das Rentenniveau wie erwartet auf knapp 42 Prozent, steigen die Renten dennoch nach Inflation um ein Prozent jährlich. Wer heute 35 ist und in etwa 30 Jahren in Rente geht, wird 30 Prozent mehr Kaufkraft haben als heutige Rentner", rechne der Wissenschaftler vor.



Verbesserungsvorschläge



Vorschläge, wie die Renten dennoch halbwegs stabil gehalten werden könnten, hätten die Experten natürlich auch im Repertoire. Raffelhüschen plädiere der "SZ" zufolge für ein Absinken des Rentenniveaus, eine langsame Erhöhung des Ruhestands-Eintrittsalters auf etwa 70 Jahre und eine ersatzlose Abschaffung des vorgezogenen Ruhestands mit 63. Doch das lehne die SPD mit Scholz bislang rundweg ab.



Solche Pläne würden nicht nur auf Gegenliebe stoßen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) etwa möchte die gesetzliche Rente erhöhen und dafür bei der verhassten Riester-Rente die Axt anlegen: "Anstatt im privaten Versicherungsmarkt weiter Steuermittel zu versenken, sollte mit Hilfe von Bundesmitteln das gesetzliche Rentenniveau auf mindestens 48 Prozent stabilisiert und im weiteren Schritt dauerhaft auf 50 Prozent angehoben werden", habe DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gefordert.



Der Sozialverband VdK fordere ebenfalls, das Rentenniveau von 48 auf 50 Prozent zu erhöhen. Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Linkspartei reiche selbst das nicht aus, sie hätten sogar 53 Prozent gefordert. (News vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)





