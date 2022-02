Börsenplätze Expedia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:

170,26 EUR +3,92% (08.02.2022, 21:57)



Nasdaq-Aktienkurs Expedia-Aktie:

193,90 USD +3,50% (08.02.2022, 22:00)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie Deutschland:

E3X1



Nasdaq Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) unter die Lupe.An der US-Börse hätten die Anleger die Corona-Krise zumindest gedanklich abgehakt, anders lasse sich der jüngste Aufgalopp von Tourismus- und Reiseaktien kaum deuten. Besonders optimistisch seien die Investoren bei Expedia.Es sei die Mutter aller Kaufsignale: Am Dienstag springe die Expedia-Aktie auf ein Rekordhoch. Der Ansturm auf die Aktien des US-Unternehmens dürfte v.a. mit der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante zu tun haben. Klinge paradox, aber: Omikron gelte zwar als überaus ansteckend, gleichzeitig aber als weniger gefährlich, was den Krankheitsverlauf betreffe.In Ländern wie den USA würden die Regierungen vor diesem Hintergrund ihre Corona-Beschränkungen lockern oder sie ganz abschaffen. An der Börse würden die Anleger nun auf eine nachhaltige Erholung der Tourismusbranche spekulieren und Expedia gehöre zu ihren Favoriten. Zu recht.Nach dem Ausbruch der Corona-Krise seien dem dem Betreiber von Online-Buchungsportalen 60% der Umsätze weggebrochen, 2021 habe Expedia bei horrenden Verlusten von 1,1 Mrd. USD gerade noch 5,4 Mrd. USD umgesetzt. Schon ein Jahr später seien aber bei Erlösen von 8,7 Mrd. USD unter dem Strich schon wieder 175 Mio. USD hängen geblieben.Im Peer-Group-Vergleich mit dem Marktführer Booking Holdings schneide Expedia besser ab. Anleger, die das Reopening-Szenario spielen wollten, könnten eine Schlussnotiz auf Allzeithoch bei der Expedia-Aktie zum Aufbau einer Position nutzen, so Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link