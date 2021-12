Börsenplätze Exasol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exasol-Aktie:

6,155 EUR +1,57% (14.12.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Exasol-Aktie:

6,12 EUR +2,09% (14.12.2021, 17:36)



ISIN Exasol-Aktie:

DE000A0LR9G9



WKN Exasol-Aktie:

A0LR9G



Ticker-Symbol Exasol-Aktie:

EXL



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (15.12.2021/ac/a/nw)





Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Acadian Asset Management LLC steigert Netto-Leerverkaufsposition in Exasol-Aktien sichtbar:Die Leerverkäufer von Acadian Asset Management LLC halten die Aktien des Softwareanbieters Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) unter Beschuss.Die Finanzprofis von Acadian Asset Management LLC mit Sitz in Boston haben am 13.12.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,97% auf 1,06% der Exasol-Aktien aufgestockt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Exasol:0,65% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (01.11.2021)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,71% der Aktien von Exasol. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.