18,97 EUR -0,37% (19.10.2020, 11:26)



18,97 EUR -0,05% (19.10.2020, 11:42)



DE000A0LR9G9



A0LR9G



EXL



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (19.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) unter die Lupe.Der Nürnberger Datenbankspezialist habe sich als erster Börsendebütant im Coronajahr 2020 aufs Parkett in Frankfurt gewagt. Und der Börsengang scheine bisher ein voller Erfolg zu sein. Die Exasol-Aktie komme seit dem IPO auf ein Kursplus von rund 100% - das Papier habe sich folglich in knapp fünf Monaten verdoppelt.Exasol überzeuge dabei die Anleger durch seine einmalige Datenbanktechnologie, die laut Aussagen von CEO Aaron Auld in vielen Anwendungsszenarien "um den Faktor 100 schneller [ist] als die vergleichbaren Konkurrenzprodukte". Die große Frage bleibe aber, wie das fränkische Unternehmen seine Bekanntschaft steigern möchte, um gegen die mächtigen Wettbewerber - wie z.B. Oracle oder SAP - zu bestehen und weitere Marktanteile hinzuzugewinnen.Im Gespräch mit dem "Aktionär" habe Auld gesagt: "Wir fokussieren uns auf die "Benefits", die unsere Technologie mitbringt. Und diese "Benefits" werden wir noch sehr viel stärker in den Markt tragen - über Online-Publikationen, Foren, Social Events und Round Tables. Wir werden auch noch mehr in Awareness investieren. Wir schauen uns verschiedene Sponsorings an. Und wir haben schon angefangen, viel mehr in Marketing zu investieren. Die Effekte davon werden wir noch in diesem Jahr und sehr viel mehr im nächsten Jahr sehen.""Der Aktionär" bewerte die Initiativen von Exasol zur Steigerung der Bekanntschaft seiner Marke sehr positiv. Fußball gehöre mit Abstand zu den populärsten Sportarten in Deutschland und Europa. Somit sei das Sponsoring des 1. FC Nürnberg und die Partnerschaft mit dem DFB ein cleverer Schachzug des Managements zur Gewinnung neuer Kunden. Investierte sollten die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link