Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

42,28 EUR +2,65% (18.11.2021, 13:41)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

42,29 EUR +4,70% (18.11.2021, 13:37)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (18.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec habe eine neue Kooperation bekannt gegeben. Die Hamburger würden zukünftig mit EQRx zusammenarbeiten. Ziel sei es, die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zu beschleunigen. EQRx sei ein neuartiges Pharmaunternehmen, welches sich dafür einsetze, benötigte neue Medikamente zu entwickeln und diese Patienten zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen.Die Partnerschaft werde sich auf mehrere therapeutische Ansätze in der Onkologie und Immunologie konzentrieren, so Evotec in einer Mitteilung. Im Rahmen der Vereinbarung würden EQRx und Evotec bei der Wirkstoffforschung sowie in der präklinischen und klinischen Entwicklung zusammenarbeiten. Evotec werde die Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung leiten, während EQRx für die klinische Entwicklung, die Zulassung und die Kommerzialisierung verantwortlich sein werde.Zusätzlich zu den gemeinsam finanzierten Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten werde Evotec über eine variable Gewinnbeteiligung am potenziellen kommerziellen Erfolg der im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Wirkstoffe profitieren.Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, habe kommentiert: "Durch diese spannende, neue Partnerschaft werden wir die Reichweite unserer einzigartigen, datengetriebenen integrierten F&E-Plattform erweitern." thyssenkrupp , das rund vier Prozent zulege, der zweitstärkste Wert des Tages im MDAX . Auf Platz drei folgt die Aktie von VARTA mit plus 3,3 Prozent, die von einer Analysten-Empfehlung profitiere.Evotec habe die jüngste Korrektur abgeschlossen und nun wieder sämtliche wichtigen gleitenden Durchschnitte nach oben durchbrechen können. Die nächste Zielmarke sei nun das Septemberhoch bei 45,83 Euro.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Evotec-Aktie. (Analyse vom 18.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien von Evotec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link