Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

34,21 EUR +2,55% (20.04.2021, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

34,33 EUR +2,08% (20.04.2021, 15:22)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (20.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec habe heute mitgeteilt, dass das Unternehmen an ihrem Campus Curie im französischen Toulouse den Bau von J.POD 2 EU, einer Anlage zu Herstellung von Biologika, initiiert habe. J.POD 2 EU, Evotecs zweite innovative biopharmazeutische cGMP-Produktionsanlage, werde die hochmoderne Technologie von Just - Evotec Biologics mit kleinen, automatisierten, verdichteten und kontinuierlichen Bioprozessverfahren in autonomen Reinräumen einsetzen.J.POD 2 EU werde Evotecs erste kommerzielle biopharmazeutische Produktionsanlage in Europa sein und dringend benötigte Kapazitäten, Flexibilität und Qualität für die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika liefern. Der Bau der ersten J.POD 1 US Anlage in Redmond, Washington, verlaufe nach Plan und werde in H2/2021 vollständig in Betrieb gehen, habe Evotec am heutigen Dienstag bekannt gegeben.Mit ihrem Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics sei Evotec ideal positioniert, um Kapazitäten aufzubauen, die für den Kampf gegen Covid-19 und zukünftige Bedrohungen durch Pandemien erforderlich seien und schnelle, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern würden. Evotec unterstütze mehrere Projekte gegen Covid-19, u.a. durch Partnerschaften mit der Bill & Melinda Gates Foundation und dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium ("DOD").Zusätzlich zur J.POD-Technologie baue Evotec eine einzigartige, datengetriebene wissenschaftliche Kompetenzen auf, um zukünftigen wie zum Beispiel virusbedingten Bedrohungen zu begegnen. Dazu zähle die schnelle Erforschung, Optimierung und Entwicklung von neuartigen therapeutischen Wirkstoffen, so das Unternehmen weiter.Die Evotec-Aktie habe am heutigen Dienstag zunächst mit einem weiteren Kursplus reagiert, habe dann allerdings der starken Entwicklung der vergangenen Tage Tribut zollen müssen und sei ins Minus gerutscht. DER AKTIONÄR bleibe aber ganz klar - insbesondere langfristig - optimistisch für den Titel.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der Evotec-Aktie an Bord zu bleiben. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link