ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Evotec ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt das Unternehmen alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, Janssen Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca oder Ono Pharmaceutical zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und über eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften mit Boehringer Ingelheim, MedImmune und Andromeda (Teva) im Bereich Diabetes, mit Janssen Pharmaceuticals auf dem Gebiet Depression und mit Roche auf dem Gebiet der Alzheimer’schen Erkrankung.



Evotec ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Wirkstoffforschung und stützt sich dabei auf ihr im Laufe von mehr als 15 Jahren angesammeltes Wissen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg; weitere wesentliche operative Standorte befinden sich in Abingdon, UK, Göttingen, München,San Francisco und Branford, USA. Weltweit beschäftigt Evotec mehr als 600 Mitarbeiter.



(11.08.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Aktienanalyst Igor Kim von ODDO BHF:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Igor Kim, Analyst bei ODDO BHF, in Bezug auf die Aktien des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Evotec AG habe erneut starke Quartalszahlen veröffentlicht. Das adjustierte EBITDA sei höher ausgefallen als prognostiziert.Mit der Übernahme von Aptuit sei Evotec wieder ein Qualitätsdeal gelungen. Die Transaktion sei klar wert- und gewinnsteigernd, so die Analysten von ODDO BHF. Analyst Igor Kim hebt die Prognosen an und setzt das Kursziel auf 14,00 EUR herauf.Die Analysten von ODOO BHF stufen in ihrer Evotec-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein.XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:14,42 Euro +1,94% (11.08.2017, 14:37)Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:14,38 Euro +3,04% (11.08.2017, 14:51)