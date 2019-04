ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und seine mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt Evotec alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (03.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Evotec-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) charttechnisch unter die Lupe.Im Rahmen des "HSBC Trendkompass" würden die Analysten auf wöchentlicher Basis mehr als 100 Aktien anhand der Kriterien des Momentums der letzten vier Wochen und der Relativen Stärke (Levy) filtern. Gemessen an diesen objektiven Maßstäben befinde sich die Evotec-Aktie seit Wochen in einem stabilen kurz- und langfristigen Haussetrend. Besonders zu schätzen wissen würden die Analysten die Konstellationen, in denen zu der beschriebenen statistischen Auswertung ein charttechnischer Ausbruch komme. Genau das sei derzeit die Ausgangslage bei der Evotec-Aktie. Schließlich habe der Biotechtitel zuletzt die alten Verlaufshochs von 2017 und 2018 bei 22,50/23,36 EUR hinter sich gelassen. Damit notiere die Aktie auf dem höchsten Stand seit 2001 und habe gleichzeitig ein charttechnisches Konsolidierungsmuster in Form eines aufsteigenden Dreiecks nach oben auflösen. Dank dieser Weichenstellung ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 29 EUR. Diese Zielmarke harmoniere gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom Herbst 2018 (28,53 EUR). Als Absicherung biete sich das Hoch vom Dezember vergangenen Jahres bei 21,82 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie:24,34 EUR -0,20% (02.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:24,59 EUR +1,11% (03.04.2019, 08:47)