XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,125 EUR +0,50% (16.10.2018, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,225 EUR +0,15% (16.10.2018, 10:22)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (16.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist das aktuelle Niveau der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) aus langfristiger Sicht eine klare Kaufchance.Das Wertpapier habe in den letzten Wochen nach der starken Rally zuvor deutlich korrigiert. Dabei sei es auch unter die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Positiv aber: Dieser Support habe relativ schnell zurückerobert werden können. Jetzt gelte es, dies zu bestätigen. Ein klares positives Signal würde der Sprung über die 18-Euro-Marke bedeuten.Der starke Kursrückgang sei aber keineswegs fundamentalen Gründen geschuldet, sondern Gewinnmitnahmen im Zuge einer allgemeinen Korrektur an den Märkten. Ferner hätten Shortseller für weiteren Druck gesorgt. Im Gegenteil Evotec stehe besser da denn je. Evotec und seine Partner würden aktuell eine Pipeline mit rund 100 co-owned first-in-class Projekten in großen Therapiebereichen entwickeln. Ziel des "Action Plans 2022" sei es, diese Pipeline auf mehr als 100 Projekte auszuweiten. Außerdem möchte Evotec seine ersten co-owned Produkte in Richtung Markteintritt führen. Evotec könne dabei auf ein enorm starkes Partnerschaftportfolio vertrauen. Zu diesem würden so namhafte Unternehmen wie Sanofi, Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Roche, Bayer oder Celgene zählen.Heute präsentiere Evotec auf der "10th Annual Investor Healthcare Conference" in London. Ein Termin, den man sich als Evotec-Aktionär noch vormerken sollte, sei der 13. November 2018. An diesem Tag veröffentliche man die Neunmonatszahlen.Anleger können deswegen zusätzlich versuchen, mit einem Abstauberlimit noch ein paar zusätzliche Stücke zu ergattern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: