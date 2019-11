Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,59 EUR -0,68% (06.11.2019, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,70 EUR -1,15% (06.11.2019, 09:35)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (06.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht die aktuellen Kurse bei der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) langfristig als klare Kaufchancen.Nachdem die Aktie von Evotec am Dienstagnachmittag erneut kräftig unter Druck geraten sei, könne sie sich am heutigen Mittwoch stabilisieren. Unterstützung komme von einem neuen Joint Venture. Evotec und Vifor Pharma hätten die Gründung eines 50:50-Joint Ventures bekannt gegeben, das sich auf die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapien im Bereich Nephrologie konzentriere.Der Hamburger Wirkstoffforscher und der Schweizer Pharmakonzern würden künftig bei Entwicklung von Therapien für Nierenerkrankungen zusammenarbeiten. Dazu sei ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet worden, an dem beide Unternehmen je zur Hälfte beteiligt seien, habe Evotec mitgeteilt. Die Anfangsfinanzierung von 25 Millionen Euro für die präklinische Entwicklung werde von Vifor Pharma übernommen, sodass mehrere Zielstrukturen oder Kandidaten gleichzeitig vorangetrieben werden könnten. Die Kosten für die klinische Forschung und die Vermarktung erfolgreicher Substanzen sollten unter beiden Unternehmen gleichmäßig aufgeteilt werden. Zudem seien die Möglichkeiten für einen Ausstieg aus der gemeinsamen Entwicklung zu jeder Phase in einer Gewinnbeteiligungsvereinbarung festgelegt, heiße es in der Mitteilung von Evotec weiter.Evotec setze bei der Kooperation auf Vifor als Vermarktungspartner, während die Schweizer bei der Entwicklung von Nierenmedikamenten von den Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Hamburger würden profitieren wollen.Spannend werde es bei Evotec in der kommenden Woche. Am Dienstag werde das Unternehmen die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Interessant sei außerdem die Entwicklung des Engagements des Leeverkäufers Wellington Management. Dieser habe zuletzt seine Short-Position deutlich zurückgefahren. Im Juli habe Wellington noch 1,00 Prozent der Evotec-Aktien leer verkauft, nun seien es noch 0,68 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: