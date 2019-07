ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (23.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE unter die Lupe.Die Aktionäre des Hamburger Biotech-Unternehmens würden weiterhin auf eine extrem harte Geduldsprobe gestellt. Am Dienstagmorgen sei die Evotec-Aktie auf 26,45 Euro geklettert und damit auf ein neues Mehrjahreshoch. Seitdem gebe das Papier aber schon wieder ab und notiere nun wieder knapp unterhalb des Aprilhochs 2019 von 25,83 Euro. Diese Unterstützung sollte nun allerdings unbedingt verteidigt werden. Gelinge dies, könnte die Evotec-Aktie die Aufwärtsbewegung in Richtung 30-Euro-Marke fortsetzen. Andernfalls würden die Unterstützungen bei 24,60 und 24 Euro wieder in den Fokus rücken. "Der Aktionär" bleibe jedoch weiterhin sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung der Evotec-Aktie angehe."Der Aktionär" empfehle, weiter mit einem Stopp bei 19,50 Euro investiert zu bleiben. Das Unternehmen gehöre zu den besten Investments in der europäischen Biotechszene. Die vielen Deals der Vergangenheit dürften sich erst in Zukunft so richtig bemerkbar machen. Zudem dürfe man gespannt sein, welche neuen Deals das Team um den Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler in Zukunft schnüren könne, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:25,96 EUR -0,65% (23.07.2019, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:26,09 EUR -0,42% (23.07.2019, 12:05)