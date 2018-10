XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (15.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist das aktuelle Niveau der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) aus langfristiger Sicht eine klare Kaufchance.Nach der deutlichen Korrekturbewegung in den letzten Wochen habe sich der Titel zum Ende der vergangenen Woche hin wieder erholen und auch die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie zurückerobern können. Das charttechnische Bild habe sich dadurch deutlich aufgehellt. Dies gelte es jetzt zu bestätigen.Fundamental laufe bei Evotec ohnehin alles bestens. Das Unternehmen habe in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe höchst aussichtsreicher Deals geschlossen, die sich in den nächsten Jahren verstärkt positiv auswirken sollten. Erst vor einigen Tagen habe Evotec gemeldet, dass die bestehende IPSC-Partnerschaft mit Celgene erweitert worden sei. Evotec erhalte für die den Zugriff auf zusätzliche Zelllinien eine Zahlung in Höhe von sechs Mio. USD. Evotec und Celgene würden mit der Allianz beabsichtigen, krankheitsmodifizierende Therapieoptionen für eine Vielzahl neurodegenerativer Erkrankungen zu identifizieren. Aktuell zugelassene Medikamente würden die Symptome nur kurzfristig lindern und es gebe einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf an Therapieoptionen, die den Krankheitsfortschritt verlangsamen oder umkehren, so Evotec.Zudem befinde sich Evotec auf Kurs, seine Ziele aus dem "Action Plan 2022" zu erreichen. Dies seien: Nachhaltige Profitabilität mit starken positiven Cashflows inklusive Meilensteine und Umsatzbeteiligungspotenzial, Nr. 1 Partner in externer Innovation in Wirkstoffforschung und -entwicklung für Pharma-/ Biotechunternehmen und Stiftungen, Einzigartiges Geschäftsmodell für Service-Allianzen, maßgeschneiderte risikobasierte Kooperationen und BRIDGES sowie Reifung innovativer Plattformen und der co-owned Produktpipeline, inklusive Antiinfektiva.Die Evotec-Aktie gehört weiterhin ganz klar zu den Favoriten des "Aktionär" im europäischen Biotech-Sektor, so Marion Schlegel. Das aktuelle Niveau ist aus langfristiger Sicht eine klare Kaufchance. (Analyse vom 15.10.2018)