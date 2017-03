Börsenplätze Evotec-Aktie:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. (16.03.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aktie von Evotec entwickle sich glänzend. Das Papier kenne nur noch eine Richtung: Nach oben! Operativ würden die Hamburger gute Fortschritte machen. "Wir haben sehr viel angeschoben und beginnen langsam diese Früchte zu ernten", sage CEO Werner Lanthaler im Gespräch mit der Vorstandswoche. Gehe es nach dem Evotec-CEO, stehe das Unternehmen erst am Anfang. "Unsere existierenden Partnerschaften könnten für uns ein riesiges Potenzial entfalten."Eine davon sei die Kooperation mit Celgene, die Evotec im Dezember 2016 finalisiert habe. Ziel der Kooperation mit den Amerikanern sei die Entwicklung krankheitsmodifizierender Therapeutika für eine Vielzahl neurodegenerativer Erkrankungen. Basis dieser Forschungskooperation sei Evotecs iPSC- (induzierte pluripotente Stammzellen) Plattform für systematisches Screening patientenbasierter Krankheitsmodelle. Im Rahmen der Kooperation mit Celgene habe Evotec eine Vorabzahlung von 45 Mio. US-Dollar erhalten. Celgene halte dadurch exklusive Optionen zur Einlizenzierung der weltweiten Rechte auf Evotecs Programme, die auf Basis der Substanzbibliothek des Unternehmens entwickelt würden. Darüber hinaus habe Evotec Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Mio. US-Dollar sowie Umsatzbeteiligungen im unteren zweistelligen Prozentbereich aus den jeweiligen einlizenzierten Programmen."Diese Kooperation ist sehr weitreichend und eine der besten Partnerschaftsabkommen in unserer Historie. Wir sprechen nicht von der Erprobung eines möglichen Medikaments, sondern von mehreren. Das Potenzial des Deals liegt somit bei weit über 1 bis 2 Mrd. Euro für Evotec, sofern nur ein Teil funktioniert", sage Lanthaler.Auf Evotecs Stammzellen-Plattform basiere übrigens auch die Kooperation mit Sanofi im Bereich der neuen Diabetestherapien, die im August 2015 vereinbart worden sei und ebenfalls signifikantes Potenzial habe. "Wir setzen mit unserer Plattform auf first-in-class Therapeutika für Patienten, die offensichtlich Anklang in unserer Branche findet." Das Beste an den Kooperationen: Der Partner bezahle und trage das Risiko. Laufe alles glatt, profitiere Evotec in signifikanter Höhe. Für das Jahr 2017 habe sich Lanthaler zum Ziel gesetzt, mindestens einen großen Deal analog zu Celgene oder Sanofi abzuschließen.Für das Jahr 2017 erwarte Lanthaler ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10%. Meilensteinzahlungen würden ab diesem Jahr im Wachstum eventuell inkludiert und nicht mehr separat gezeigt. "Das hat viele Investoren eher verwirrt." Inklusive des Umsatzes aus der Übernahme von Cyprotex liege der Basisumsatz bereits bei ca. 170 Mio. Euro. Die Experten würden nicht ausschließen, dass Evotec in 2017 einen Umsatz von knapp 200 Mio. Euro erreiche, was Lanthaler indes für einen Tick zu hoch halte. Den Aufwand für Forschung und Entwicklung wolle er, nicht zuletzt auch mit Investitionen vielversprechender Beteiligungsprojekte, auf ca. 25 Mio. Euro erhöhen und dennoch das EBITDA steigern. Das EBITDA in diesem Jahr würden die Experten bei ca. 40 Mio. Euro erwarten.Die starke Partnerpipeline als auch die eigene Plattform habe inzwischen einen spannenden Investor auf den Plan gerufen. Die Novo-Stiftung, größter Aktionär von Novo Nordisk, habe sich mit knapp 10% an Evotec über eine Kapitalerhöhung beteiligt und das Engagement jüngst über 10% ausgebaut. Laut Lanthaler sei Novo auf Evotec zugekommen, mit dem Wunsch sich zu beteiligen. "Dieser Investor ist von unserer Strategie und unserem Geschäftsmodell überzeugt. Jeder Vorstand, der diesen Investor ablehnen würde, müsste vom Aufsichtsrat entlassen werden." Evotec sei nämlich nicht auf der Suche nach Geld gewesen. Das Unternehmen habe vor der Kapitalerhöhung einen Barbestand von deutlich über 100 Mio. Euro gehabt und es dürften nunmehr ca. 220 Mio. Euro in der Kasse schlummern. Geld verbrenne die Firma nicht, weshalb Lanthaler das Cash auch für Zukäufe verwenden wolle.Vorstandswoche-Altfavorit Evotec entwickelt sich prächtig. Unsere zahlreichen Kaufempfehlungen seit Kursen um 2 Euro zahlen sich bestens aus, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Anleger sollten die Evotec-Aktie weiter halten - bei stärkeren Kursrücksetzern sei das Papier weiter kaufenswert. (Analyse vom 16.03.2017)