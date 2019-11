Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

26,11 EUR +2,03% (07.11.2019, 11:57)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (07.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik: Wieder nach oben gedreht - AktienanalyseErleichterung bei den Aktionären von Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF): Die befürchtete Gewinnwarnung ist ausgeblieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Spezialchemiekonzern im dritten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet, woraufhin er seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt habe. Das Ziel, den operativen Gewinn stabil zu halten, sei allerdings bestätigt worden. Helfen solle dabei ein kräftiger Tritt auf die Kostenbremse. "Wir haben uns frühzeitig mit erhöhter Kostendisziplin und zusätzlichen Einsparmaßnahmen für das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld gerüstet", habe Konzernchef Christian Kullmann gesagt. So solle die ursprünglich bis Ende 2021 geplante Senkung der Vertriebs- und Verwaltungskosten um jährlich 200 Mio. Euro nun schon bis Ende 2020 erreicht werden. Daher peile Kullmann hier 2019 insgesamt 70 Mio. Euro an und damit 20 Mio. Euro mehr als bisher. Weitere 20 Mio. Euro sollten im zweiten Halbjahr durch zusätzliche Maßnahmen, wie Zurückhaltung bei Neueinstellungen oder Reisebeschränkungen gespart werden. Den Großteil davon wolle Evonik im Schlussquartal verwirklichen.Das sei am Parkett gut angekommen: Die Evonik-Aktie sei auf Wochensicht um mehr als acht Prozent nach oben geklettert. Die Anfang Oktober gestartete Erholung setzt sich damit nahtlos fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:26,12 EUR +1,48% (07.11.2019, 11:42)