Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

28,10 EUR -1,44% (04.11.2021, 09:23)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,67 EUR -3,08% (04.11.2021, 09:37)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (04.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Gute Geschäfte mit der Bau- und Autoindustrie sowie mit Hygieneprodukten würden den Spezialchemiekonzern Evonik etwas zuversichtlicher für das laufende Jahr stimmen. Gefragt seien auch die Zusätze für kosmetische Anwendungen sowie die für die Produktion von mRNA-Corona-Impfstoffen wichtigen Lipide. "Alle vier Chemie-Divisionen konnten von gestiegener Nachfrage profitieren", habe Vorstandschef Christian Kullmann laut Mitteilung vom Donnerstag gesagt. Höhere Verkaufspreise hätten gestiegene Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik vollständig kompensiert.Vor diesem Hintergrund erwarte Kullmann 2021 nun einen Umsatz von rund 14,5 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,4 Milliarden Euro. Beides liege am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Analysten hätten laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten im Mittel bereits einen operativen Gewinn in dieser Höhe auf dem Zettel. Im abgelaufenen dritten Quartal habe Evonik das bereinigte EBITDA um knapp ein Viertel auf 645 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als erwartet gesteigert. Unter dem Strich seien mit 235 Millionen Euro 58 Prozent mehr hängen geblieben als vor einem Jahr.Evonik sei ein breit aufgestellter Chemiespezialist mit solider Bilanz und guten Aussichten. Anleger können bei der Dividendenperle weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: