Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (11.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Verglichen mit dem noch harmlosen Startquartal hätten sich die aus der Corona-Pandemie resultierenden Belastungen in Q2/2020 deutlich verstärkt. Jedoch seien die verschiedenen Segmente recht unterschiedlich betroffen gewesen. Besonders beeinträchtigt seien die Bereiche Resource Efficiency und Performance Materials gewesen, während Nutrition & Care so gut wie keine Corona-Wirkungen gespürt habe und sich sogar besser als erwartet entwickelt habe. Die vor drei Monaten gesenkten Vorstandsprognosen für das Gesamtjahr 2020 hätten immerhin jetzt bestätigt werden können. Der Kurs der Evonik-Aktie sei seit dem März-Tief kräftig gestiegen und habe damit eine deutliche, sich bisher aber allenfalls zaghaft abzeichnende Erholung des Gewinns bereits vorweggenommen.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, passt zwar sein Kursziel marktbedingt von EUR 20,00 auf EUR 23,00 nach oben an, bleibt aber zunächst bei seinem "halten"-Votum für die Evonik-Aktie. (Analyse vom 11.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Evonik Industries AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Evonik-Aktie: