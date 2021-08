Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die laufende Konjunkturerholung und der Geschäftswandel hin zu profitableren Produkten würden den Spezialchemiekonzern Evonik abermals optimistischer für das laufende Jahr stimmen. Das Unternehmen profitiere weiterhin von der Nachfrage der Auto- und der Bauwirtschaft und guten Geschäften mit Tierfutterzusätzen. Gefragt seien auch Anwendungen für die Kosmetik- und Pharmageschäft. Seit Ende April würden die Essener zudem zwei verschiedene Lipide für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer produzieren.Evonik-Chef Christian Kullmann rechne für 2021 nun mit einem Umsatz von 13 bis 14,5 Milliarden Euro sowie mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes EBITDA) in Höhe von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro. Bislang seien ein Umsatz von bis zu 14 Milliarden Euro sowie ein operativer Gewinn von bestenfalls 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Evonik-Chef Christian Kullmann gebe sich zuversichtlich das obere Ende der neuen Prognosespannen erreichen zu können. Die "positive Dynamik wird sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen", habe er laut Mitteilung am Donnerstag gesagt.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe das Unternehmen bei einem Umsatzanstieg um 29 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 649 Millionen Euro erzielt. Das seien 42 Prozent mehr als im von der Corona-Krise gebeutelten Vorjahreszeitraum sowie 15 Prozent mehr als im zweiten Jahresviertel 2019, also vor der Corona-Pandemie. Insgesamt habe Evonik besser abgeschnitten als von Analysten im Mittel erwartet. Unter dem Strich sei mit 218 Millionen Euro fast doppelt so viel hängengeblieben wie vor einem Jahr.Die Aktie von Evonik habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Die weiteren Perspektiven seien sehr gut. Auch die Dividendenrendite könne sich sehen lassen. Diese liege derzeit bei 3,9 Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.