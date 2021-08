Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,31 EUR +0,34% (11.08.2021, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,29 EUR +0,21% (11.08.2021, 12:18)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (11.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Hohe Zuwachsraten gegenüber dem von der Corona-Pandemie besonders stark beeinträchtigten Q2 2020 hätten das Zahlenwerk von Evonik für Q2 des laufenden Geschäftsjahres geprägt. Der Umsatz sei um 29% auf EUR 3,636 Mrd. gestiegen. Dank deutlich höherer Nachfrage (Absatzmenge +22%) und verbesserter Preise (+10%) sei organisch sogar ein Wachstum von 32% erzielt worden. Das um Sonderbelastungen in Höhe von EUR 18 Mio. (Vj. EUR 14 Mio.) bereinigte EBITDA habe einen Sprung um 42% auf EUR 649 Mio. gemacht und damit auch deutlich um 15% den von Corona unbeeinflussten Wert aus Q2 2019 übertroffen. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe auf EUR 218 Mio. (+91%) nahezu verdoppelt werden können, das bereinigte Nachsteuerergebnis habe sich um 58% auf EUR 253 Mio. erhöht.Ausgehend von den guten Zahlen für das erste Halbjahr und angesichts der nach Einschätzung des Managements anhaltend positiven Entwicklung in den Absatzmärkten von Evonik sei die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 angehoben worden. Beim Umsatz werde jetzt ein Anstieg auf EUR 13,0 Mrd. bis EUR 14,5 Mrd. (bisher: EUR 12,0 Mrd. bis EUR 14,0 Mrd., 2020: EUR 12,2 Mrd.) für möglich gehalten. Nachdem das bereinigte EBITDA bisher in der Spanne von EUR 2,1 Mrd. bis EUR 2,3 Mrd. erwartet worden sei, sei nicht nur der Zielkorridor auf EUR 2,3 Mrd. bis EUR 2,4 Mrd. erhöht worden, sondern sogar das Erreichen des oberen Randes dieser Bandbreite in Aussicht gestellt. Damit würde nicht nur der Vorjahreswert von EUR 1,906 Mrd. deutlich übertroffen, sondern auch ein höheres Ergebnis als im Vor-Corona-Jahr 2019 erzielt, als das bereinigte EBITDA EUR 2,153 Mrd. betragen habe.Auf einen starken Jahresauftakt habe Evonik ein noch erheblich besseres Q2 folgen lassen und erneut den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 angehoben. An der Börse sei der Quartalsbericht unter Verweis auf andere, noch dynamischer wachsende Chemieunternehmen sehr reserviert aufgenommen worden. Ein weiteres Mal werde daran deutlich, wie schwer es mittlerweile den Unternehmen angesichts hoher Erwartungen falle, trotz guter Zahlen und Ausblicke die Anleger noch zu beeindrucken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Evonik Industries AG": - Keine vorhanden.