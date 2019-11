Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,38 EUR +4,57% (05.11.2019, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,36 EUR +4,19% (05.11.2019, 12:30)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (05.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Das Zahlenwerk für Q3 sei durch die schwierige konjunkturelle Situation (bereinigte/organische Umsatz- und Ergebnisrückgänge) sowie den Verkauf des Methacrylatgeschäfts (milliardenschwerer Buchgewinn und Mittelzufluss) geprägt gewesen. Es sei auf bereinigter Basis teilweise hinter den Analysten-Erwartungen und dem Marktkonsens zurückgeblieben. Die organische Abwärtsdynamik (Umsatz) habe sich erhöht, weil neben Absatz nun auch die Preisentwicklung belastet habe.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 sei teilweise angepasst worden (Umsatz-Guidance gesenkt, freie Cashflow-Guidance konkretisiert). Bei der erneut bestätigten Ergebnis-Guidance (bereinigte EBITDA-Guidance "mindestens stabil") weise Evonik nach Q1-Q3 Rückstand (-6% y/y) auf. Allerdings werde der Konzern in Q4 von einem Basiseffekt (sehr schwaches Q4 2018) profitieren.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden sowohl für die OECD (aber rückläufig für die Eurozone und USA) als auch für China eine stabile Wachstumsdynamik signalisieren. Bei den Handelskonflikten (USA vs. China, USA vs. EU) sei eine Deeskalation zu konstatieren. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: