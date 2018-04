Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,00 EUR +0,03% (10.04.2018, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,02 EUR -0,21% (10.04.2018, 15:59)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (10.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Der Konzernumsatz habe sich 2017 um 13% auf 14,4 Mrd. EUR erhöht. Haupttreiber seien die im Jahr 2017 abgeschlossenen Übernahmen (insbesondere Air Products Spezialadditive sowie Huber Silica) gewesen, die den Umsatz um 9% erhöht hätten. Absatzmengen (+3%) und Preise (+2%) hätten sich ebenfalls positiv ausgewirkt, während die Währungsentwicklung einen leicht negativen Einfluss (-1%) gehabt habe. Das adj. EBITDA habe sich durch die gestiegenen Mengen und die Portfolioeffekte um 9% auf rund 2,4 Mrd. EUR (Marge: 16,4%, 2016: 17,0%) verbessert. Aufgrund hoher negativer Sondereffekte und die akquisitionsbedingt stark gestiegenen Abschreibungen sei das berichtete Nettoergebnis um 16% auf 713 Mio. EUR zurückgegangen.Im Segment Resource Efficiency habe sich das adj. EBITDA durch gestiegene Mengen und Portfolioeffekte um 20% auf 1,2 Mrd. EUR verbessert. Das Segment Nutrition & Care habe unter deutlich geringeren Preisen gelitten und einen Ergebnisrückgang um 26% auf 747 Mio. EUR verbucht. Durch die in H2 durchgeführten Preiserhöhungen für Futtermitteladditive sei im Schlussquartal ein sequentieller Preisanstieg erzielt worden. Durch einen deutlichen Preisanstieg (+18%, Knappheit bei Methacrylaten) und Effizienzsteigerungsmaßnahmen habe das adj. EBITDA im Segment Performance Materials deutlich über dem Vorjahresniveau (+77% auf 658 Mio. EUR) gelegen.Für 2018 rechne Evonik trotz Belastungen in Folge der USD-Schwäche mit einem leichten Umsatzanstieg sowie einem adj. EBITDA zwischen 2,4 und 2,6 Mrd. EUR. Positive Effekte würden aus der ganzjährigen Einbeziehung des Huber Silica-Geschäfts, weiteren Synergieeffekten und aus dem Effizienzsteigerungsprogramm erwartet. Angesichts der ungünstigen Währungsentwicklung habe der Analyst seine Prognosen überarbeitet und erwarte jetzt einen Anstieg des adj. EBITDA um 4% auf rund 2,46 Mrd. EUR.Ulle Wörner, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Evonik-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde nach wie vor bei 33,50 EUR gesehen. (Analyse vom 10.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link