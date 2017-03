SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

CHF 0,59 0,00% (09.03.2017, 09:35)



ISIN Evolva Holding-Aktie:
CH0021218067

CH0021218067



WKN Evolva Holding-Aktie:
A0EAKH

A0EAKH



Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:
ADF

ADF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:
EVE

EVE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:
ELVAF

ELVAF



Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (09.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF).Evolva habe die Erreichung des zweiten technischen Meilensteins im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung mit Takesago angekündigt, was mit einer Meilensteinzahlung von USD 1 Mio. sowie einer Fortsetzung dieser Zusammenarbeit verbunden sei. Diese sehe vor, dass Evolva und Takesago gemeinsam neue Fermentierungswege entwickeln würden, um eine Reihe nicht genannter Inhaltsstoffe für die Aroma- und Riechstoffbranche zu produzieren. Die GJ16-Zahlen würden diese positive Umsatzentwicklung widerspiegeln.Die Analystin habe ihre Prognose entsprechend angepasst und rechne in GJ 2016 neu mit einem um CHF 1 Mio. erhöhten Umsatz, belasse die Zahlen für die Folgejahre aber unverändert.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Evolva Holding-Aktie mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 0,53. (Analyse vom 09.03.2017)Börsenplätze Evolva Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:0,555 EUR +2,02% (09.03.2017, 08:07)