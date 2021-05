Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

6,50 EUR -6,14% (11.05.2021, 14:07)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (11.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In vergangenen Handelstagen sei die Everfuel-Aktie wie viele andere Wasserstoff-Titel ordentlich unter die Räder geraten. Am Dienstag sei bekannt geworden, dass die Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G)-Beteiligung die zweite Phase des Projekts HySynergy erreicht habe. Dabei gehe es um die Errichtung einer großangelegten auf Elektrolyse basierenden Wasserstoff-Produktionsanlage an der Raffinerie von Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) im dänischen Fredericia.Die Pläne würden die Entwicklung einer 300MW Elektrolyseur und einer Power-to-X (PtX) Anlage vorsehen. Die zweite Phase des Projekts beinhalte einen Scale-up in der Produktion von grünem Wasserstoff. Etwa 20 Prozent des in der Anlage produzierten grünen Wasserstoffs würden für die direkte Nutzung in der emissionsfreien Mobilität bestimmt sein. Die restlichen 80 Prozent sollten als Ausgangsmaterial für die Kraftstoffraffination verwendet werden.Grundsätzlich sei es positiv zu werten, dass Everfuel bei dem Projekt HySynergy vorankomme. Es gelte allerdings zu beachten, dass die Wasserstoffökonomie noch ganz am Beginn stehe und die erste Phase des Hypes verflogen sei. Aufgrund des aktuell schwierigen Marktumfelds sollten Anleger weiterhin abwarten und kein unnötiges Risiko eingehen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Everfuel-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link