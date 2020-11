Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Daten aus der Eurozone warteten inmitten der zweiten Coronavirus-Welle mit einer positiven Überraschung auf, so die Analysten von Postbank Research.



Demnach sei die Erholung nach dem ersten Lockdown in den großen Mitgliedsstaaten stärker ausgefallen als erwartet worden sei. In Deutschland sei das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 8,2 Prozent gewachsen; in Italien, in Spanien und in Frankreich habe der Zuwachs sogar zwischen 16,1 Prozent und 18,2 Prozent gelegen, allerdings sei dort der vorangegangene Einbruch auch größer als hierzulande gewesen.



Bemerkenswert sei zudem, dass der Aufschwung auf einer breiten Basis gestanden habe: Neben dem privaten Konsum hätten auch die Investitionen sowie der Außenhandel einen beachtlichen Wachstumsbeitrag geleistet. Das stimme die Analysten optimistisch, dass die Wirtschaft nach dem zweiten Lockdown rasch in den Erholungsmodus zurückkehre. Ohnehin sei der für Deutschland besonders wichtige Industriesektor - anders als im Frühjahr - von den neuen Coronavirus-Beschränkungen kaum betroffen, sodass auch der wirtschaftliche Dämpfer dieses Mal geringer ausfallen sollte. (02.11.2020/ac/a/m)



