Bonn (www.aktiencheck.de) - Das fiskalische Defizit in der Eurozone wird wegen der schnellen Erholung der Wirtschaft nicht ganz so groß ausfallen wie ursprünglich befürchtet, so die Analysten von Postbank Research.



In Deutschland dürfte das Minus in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr acht Prozent, in der Eurozone zehn Prozent betragen. 2021 sollte der Fehlbetrag auf 1,2 beziehungsweise sechs Prozent zurückgehen. Auch der öffentliche Schuldenstand sollte nicht ganz so stark zunehmen wie gedacht - mit 113 Prozent des BIP dürfte er in der Eurozone Ende 2020 aber dennoch ein recht hohes Niveau erreichen.



Um die Tragfähigkeit der Schulden und die Stabilität des Staatsanleihemarktes würden sich die Analysten auf kurze Sicht keine Sorgen machen. Die Finanzminister müssten wegen des gesunkenen Zinsniveaus trotz höherer Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung sogar weniger Zinsen bezahlen. Langfristig führe an einer Konsolidierung der Staatsschulden aber kein Weg vorbei, damit die öffentlichen Haushalte auch unter normalen Finanzierungsbedingungen auf einer soliden Basis stünden. (28.09.2020/ac/a/m)



