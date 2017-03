Auch bei Chemieprodukten und verschiedenen Investitionsgütern habe sich eine Preiswende eingestellt. Dies signalisiere, dass beispielsweise in der Chemieindustrie der positive Lagerzyklus in Gang gekommen sei. Zudem nehme der Verbrauch von industriellen Gütern zu; der Industrieaufschwung sei intakt. Auf dem hohen Niveau des industriellen Einkaufsmanagerindex sei allerdings ein moderater Rückgang im März nicht auszuschließen.



Insgesamt sollte sich die positive Konjunktur in der deutschen und europäischen Industrie fortsetzen. Die Verunsicherungen durch das "Säbelrasseln" mithilfe industriefeindlicher Politik dürfte allmählich in den Hintergrund treten. So habe die Wahl in den Niederlanden nicht dazu geführt, dass sich eine europafeindliche und protektionistische Regierung bilden könne. Das Gleiche sei auch für die wichtigen französischen Wahlen zu erwarten. Die Grundfesten der europäischen Politik dürften nicht erschüttert werden. Entscheidend sei es jetzt, den wichtigen Handel zwischen Europa und den USA frei von Einschränkungen zu halten. Der mögliche Schaden wäre für beide Seiten erheblich. Erste Hinweise, inwieweit dies gelinge, könnten sich bereits an diesem Wochenende beim Besuch der deutschen Bundeskanzlerin in Washington ergeben.



Der Industrieaufschwung sei kein rein deutsches Phänomen. Auch in den anderen europäischen Ländern sei die Produktion des Sektors seit 2013, also nach dem Ende der Euro-Schuldenkrise, gestiegen. Den höchsten Zuwachs habe Spanien vor Deutschland aufgewiesen. Frankreich und Italien würden mit nur moderaten Steigerungen folgen. Beide Länder würden damit nur unterdurchschnittlich profitieren. Die Einkaufsmanagerindices würden allerdings zeigen, dass sich die Konjunktureinschätzung auch dort zuletzt verbessert habe. Wichtig wäre in diesen Ländern eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die sich nicht durch protektionistische Maßnahmen erreichen lasse. Ein zusätzlicher außenwirtschaftlicher Schutz würde eher die Anstrengungen der Unternehmen schwächen. Entscheidender seien verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbesserung der beruflichen Bildung sowie die weitere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. (17.03.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie ist in den letzten Monaten stark auf aktuell 56,8 Punkte angestiegen, so die Analysten der Helaba.Nicht nur die Auftrags- und Produktionskomponente hätten sich deutlich verbessert. Auch die Beschäftigung sei weiterhin auf hohem Niveau und der Spielraum für die Verkaufspreise werde größer eingeschätzt. Dies würden die Erzeugerpreise bestätigen, die im Februar mit schätzungsweise 3,3% nochmals stärker als im Vormonat zunehmen würden. Die Jahresdurchschnittsrate 2016 habe bei -1,7% gelegen. Die Importpreise dürften im Februar sogar um 7% im Vorjahresvergleich zulegen. Dies sei zwar im Wesentlichen durch höhere Energiepreise bedingt, allerdings nicht nur. So hätten sich die Erzeugerpreise für Metalle zuletzt um über 10% erhöht.