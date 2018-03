Börsenplätze European Lithium-Aktie:



Berlin (www.aktiencheck.de) - European Lithium-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die European Lithium-Aktie (ISIN: AU000000EUR7, WKN: A2AR9A, Ticker-Symbol: PF8) auf.Die europäische Lithium-Ionen-Batterie-Industrie expandiere schnell, um die Nachfrage aus der Elektrofahrzeugbranche zu decken. Die jährliche Lithiumcarbonat-Nachfrage von europäischen Batterie-Megafabriken, die bisher angekündigt worden seien (weitere würden voraussichtlich folgen), werde voraussichtlich 20 Tsd. Tonnen im Jahr 2021 und über 60 Tsd. Tonnen im Jahr 2025 erreichen. European Lithium sei gut positioniert, um ein Zulieferer für diese Megafabriken zu werden. Die aktuelle JORC (2012)-Ressource von gemessenen 2,86 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,28% Li2O und indizierten 3,44 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,08% Li2O unterstütze eine durchschnittliche Jahresproduktion von 7,1 Tsd. Tonnen Li2CO3 über eine geplante 13-jährige Minenlebensdauer beim Wolfsberg-Projekt. Basierend auf einem Discounted-Cashflow-Modell und unter Annahme eines durchschnittlichen Li2CO3-Preises von 15.500 USD/Tonne ermittle Scholes eine Bewertung von 0,19 Euro pro Aktie.Simon Scholes, Analyst von First Berlin, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die European Lithium-Aktie mit dem Votum "hinzufügen" in die Bewertung auf. Es werde Spielraum geben, sein Kursziel zu erhöhen, wenn European Lithium erwartungsgemäß die JORC-Ressource bis Ende dieses Jahres auf über 10 Mio. Tonnen anhebe. (Analyse vom 07.03.2018)