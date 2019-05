Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Konjunkturdaten attestieren Europa eine kraftlose Verfassung, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Euroraum habe gegenüber April noch einmal leicht nachgegeben und sei mit 47,7 erneut unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten geblieben. Auch der Index für die Stimmung im Dienstleistungssektor habe die Erwartungen verfehlt und sei auf 52,5 Punkte gesunken. Enttäuschend habe sich ebenfalls der ifo-Index für Deutschland entwickelt, wobei insbesondere die Komponenten für das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor sowie im Handel im Mai nachgegeben hätten.Neben der wirtschaftlichen Schwäche würden sich mit der Europawahl auch die politischen Risiken wieder zurückmelden. Die Entwicklung der Zustimmungswerte der Regierungsparteien in Italien sorge für Zwist in der Koalition. Während die Lega weiter zulege, lasse die Unterstützung für die Fünf-Sterne-Bewegung deutlich nach. Lega-Chef Salvini habe daher bereits mit dem Gedanken gespielt, die Regierung aufzulösen und sich als Anführer der neuen Rechten zu positionieren. Allerdings liege Salvini aufgrund seiner Budgetpläne auf Konfrontationskurs mit der EU. Ein Sieg bei der Europawahl könnte Salvini in seinen Plänen bestätigen; das entsprechend höhere Risiko für die Eurozone würde auf dem Euro lasten. (24.05.2019/ac/a/m)