Insgesamt hätten die Erwartungen an eine deutliche, wenn sich auch etwas verlangsamende Erholung der Konjunktur überwogen. Zwar seien etwa die europäischen Einkaufsmanagerindices in der Eurozone schwächer ausgefallen als im Vormonat, vor allem in der Dienstleistungsbranche habe sich die Stimmung eingetrübt. Grund dafür seien die steigenden Corona-Fallzahlen gewesen. Gegen Ende des Monats habe die Sorge vor einer großen zweiten Welle auf den Kapitalmärkten jedoch nachgelassen, da Fortschritte bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen und die Zulassung neuer, schnellerer Testmethoden ein Stück mehr wirtschaftliche Normalität versprochen hätten.



Die Hoffnung auf die Überwindung der konjunkturellen Talsohle habe sich auch in Daten wie dem deutschen ifo-Geschäftsklimaindex widergespiegelt: Die Geschäftserwartungen seien zum vierten Mal in Folge gestiegen. Zudem habe sich die Lageeinschätzung der Unternehmen deutlich verbessert. Auch die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken und die damit einhergehende geringe oder negative Realverzinsung hätten die Märkte gestützt.



Zudem seien in der Eurozone viele Unternehmensberichte für das zweite Quartal besser als befürchtet ausgefallen, wenngleich sich hier auch die schwache Konjunkturdynamik des vergangenen Quartals niedergeschlagen habe und nur wenige Unternehmen Gewinnsteigerungen hätten vermelden können. Insbesondere Aktien aus dem Automobilsektor sowie dem Grundstoffsektor (Basic Resources) seien gefragt gewesen.



Auch wenn die Anzeichen für eine Konjunkturerholung die Marktteilnehmer positiv stimmen würden, würden die mitunter wieder in kritische Bereiche steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa die Anlegerstimmung belasten. Die weitere Entwicklung an den Börsen dürfte deshalb auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie sowie vom Tempo der konjunkturellen Erholung abhängig bleiben. (Ausgabe vom 08.09.2020) (09.09.2020/ac/a/m)







Das Bild an den europäischen Börsen war im August geprägt von positiven Wirtschaftsnachrichten einerseits und einer steigenden Zahl an Corona-Infektionen andererseits. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe mit rund 3,1 Prozent im Plusgeschlossen, der marktbreite STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) habe den Monat mit einem Anstieg von 2,9 Prozent beendet.