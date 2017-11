Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Europäische Fiskalausschuss hat am Mittwoch seinen ersten Jahresbericht vorgelegt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Europäische Fiskalausschuss bewertet die Umsetzung des haushaltspolitischen Rahmens der EU und gibt Empfehlungen dazu ab, welcher haushaltspolitische Kurs für den Euro-Raum insgesamt angemessen ist. Außerdem arbeitet er mit den nationalen Räten für Finanzpolitik der Mitgliedstaaten zusammen.Der Europäische Fiskalausschuss wurde in Folge des Berichts der fünf Präsidenten zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas mit dem Ziel eingesetzt, den derzeitigen Rahmen für die Wirtschaftspolitik zu stärken. Der Ausschuss ist ein funktionell eigenständiges Gremium sein, das aus fünf Sachverständigen besteht. Der Präsident des Fiskalausschusses ist Niels Thygesen. (Pressemitteilung vom 15.11.2017) (16.11.2017/ac/a/m)