Ein ähnliches Geschehen sei an den US-Börsen zu beobachten gewesen. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen seien auf über 1,5% gestiegen und hätten damit den sechsten Handelstag in Folge zugelegt. Dies entspreche somit dem höchsten Wert seit rund drei Monaten. Auslöser sei unter anderem eine antizipierte Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank. Für Turbulenzen habe auch die jüngste Uneinigkeit des US-Senats auf einen Haushalt in den USA gesorgt. Im Zuge dieser Entwicklungen sei es für den US-Aktienmarkt deutlich abwärts gegangen: Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe das größte Minus von 2,86% verzeichnet, gefolgt vom S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-2,04%) und dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (-1,63%).



Die asiatischen Börsen würden heute mehrheitlich schwächer handeln. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden aber zumindest auf eine leichte Stabilisierung hindeuten.



Nachdem der Ölpreis zuletzt ein Drei-Jahres-Hoch erreicht habe, verzeichne dieser nun Rückgänge. Die Rohöllagerbestände in den USA seien in der vorangegangenen Woche überraschend stark gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgehe. Im allgemein schwachen Umfeld habe sich nicht einmal der Goldpreis behaupten können und habe ebenfalls Verluste verbuchen müssen.



Die Kryptowährungen Bitcoin und Ether kämen weiterhin nicht in die Gänge und würden ziemlich exakt auf den Niveaus von vor exakt einer Woche handeln. (29.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Für die europäischen Börsen ging es am gestrigen Handelstag bergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe deutliche Verluste verzeichnen müssen und habe mit einem Minus von mehr als 2% geschlossen. Ähnlich sei es am breiten europäischen Aktienmarkt verlaufen, der gestern ebenfalls mit kräftigen Abgaben aus dem Handel gegangen sei. Einerseits habe der Renditeanstieg die Stimmung gedämpft, andererseits hätten Anleger die steigenden Energiepreise mit Skepsis beobachtet. Wie schon in den vergangenen Tagen habe sich das europäische Technologie-Segment stark belastet gezeigt. Gestern habe dieses mit 3,6% das größte Minus verzeichnet, gefolgt vom Immobilien-Sektor (-3%). Wenig überraschend hätten zumindest die Energie-Werte ein Plus von 0,7% verbuchen können. Dies habe den ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) zwar ein wenig gestützt, aber selbst der österreichische Leitindex habe schließlich mit kräftigen Verlusten schließen müssen.